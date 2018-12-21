12/21 大樂透、雙贏彩及今彩539 頭獎均摃龜

2018-12-21 22:23

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（12月21日）開獎的第107000106期大樂透、第107000209期雙贏彩及第107000305期今彩539，頭獎均摃龜。

第107000106期大樂透中獎號碼為「05、19、21、34、41、49，特別號：42」，頭獎摃龜；貳獎共1注中獎，每注可得180萬7717元；參獎共17注中獎，每注可得11萬4516元；肆獎共52注中獎，每注可得2萬4067元；伍獎共1303注中獎，每注可得2000元；陸獎共1798注中獎，每注可得1000元；柒獎共1萬9471注中獎，每注可得400元；普獎共2萬5917注中獎，每注可得400元。

第107000106期49樂合彩中獎號碼為「05、19、21、34、41、49」，四合摃龜；三合共64注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2415注中獎，每注可得1250元。

第107000209期雙贏彩中獎號碼為「01、02、04、06、10、11、12、16、17、18、21、22」，頭獎摃龜；貳獎共8注中獎，每注可得10萬元；參獎共352注中獎，每注可得500元；肆獎共4123注中獎，每注可得100元。

第107000305期今彩539中獎號碼為「03、04、12、30、33」，頭獎摃龜；貳獎共212注中獎，每注可得2萬元；參獎共6947注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬3228注中獎，每注可得50元。

第107000305期39樂合彩中獎號碼為「03、04、12、30、33」，四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共174注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6842注中獎，每注可得1125元。

第107000305期3星彩中獎號碼為「141」，正彩共44注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000305期4星彩中獎號碼為「2013」，正彩共14注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

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