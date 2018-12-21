薔薔父女控「騙屋詐貸」 檢起訴陳國帥查扣36間房產

2018-12-21 21:30

〔記者陳恩惠／台北報導〕中華地政聯合事務所實際負責人陳國帥，被前黑澀會美眉薔薔父女等人控告「騙屋詐貸」，士林地檢署今天依加重詐欺、組織犯罪等罪，將陳國帥等16人提起公訴，同時查扣陳男及人頭名下36件不動產、犯罪所得2億4千餘萬元，及陳男控制的32個銀行帳戶，以供日後追徵犯罪所得，並建請法院依累犯規定加重其刑，目前陳國帥仍在羈押中。

起訴書指出，50歲的陳國帥先前因架設525免頭款配屋網，涉超貸詐騙銀行上億元，法院仍在審理中，竟自去年9月起，以中華地政事務所為掩護，聘僱員工、招攬業務員，分別負責出面購屋、以話術誘使屋主簽訂不動產買賣契約、擔任不動產移轉登記人頭、向民間金主借款及提供所申辦金融帳戶。

陳男指導業務員謊稱必須出售先前持有的房屋，請屋主同意將尾款支付期限延長3個月，業務員再支付第一期簽約用印款、第二期完稅款後，利用3個月的尾款延長期限迅速將不動產過戶給人頭；陳取得不動產後，未依約找銀行辦理貸款，反而找民間金主借款，將借得款項匯入人頭銀行帳戶內隱匿，但未將尾款支付給屋主。

由於陳男等人口才佳，且均按時支付第一期、第二期款項，又讓同夥的地政士沈咨凡扮演公正客觀的專業第三人，讓屋主簽約賣屋因此掉入陷阱；被害屋主直到8成尾款期限將屆卻找不到買家，查詢地政資料，才發現房屋已被過戶，不僅未向銀行辦理貸款，還遭民間地主設定高額抵押，於是提告。

檢方說，陳擅長利用口才，以「假購屋真套利」詐欺手法，用別人的錢賺得自己名下分別位於雙北市菁華地段的17處房產，涉犯加重詐欺等罪，因而起訴陳、陳的女友、沈姓地政士、業務員、人頭戶總共16人，另外，金主則因沒有犯意聯絡予以不起訴處分。

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