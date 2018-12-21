北檢廁所堵人圍毆案 雙方疑有債務糾紛出庭巧遇

2018-12-21 19:42

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北地檢署今日上午爆發的流血衝突事件，中正一分局經調查，在二樓廁所內被圍毆的許姓男子，是因債務糾紛，今日在因他案出庭時，被周姓男子等3人圍堵到，由周男出手痛毆教訓對方。警方晚間將周嫌等人移送法辦。

今日上午11時，位在台北地檢署二樓的廁所內突然傳出男子慘叫聲，法警聽聞求救聲，立刻趕抵制止，並將男子送醫。涉嫌打人周姓、高姓、林姓犯嫌也遭中正一分局介壽派出所員警帶回偵詢。

據目擊民眾指出，挨揍男子原本在北檢二樓的廁所內打算如廁，但有多名男子尾隨進入後，廁所突然傳出慘叫聲，被害男隨即衝出門，全身多處瘀青、眼部流血求救，還不斷哀號頭暈。

法警趕抵後見涉案人士準備離開，當場攔下周姓男子等人，除替被害男叫救護車，另通知介壽派出所員警到場處理，以釐清犯案動機。

警方調查，37歲的許姓被害男子，與王姓男子之間有債務糾紛，雙方曾在松山區某茶藝館協商，但未獲得解決。

今日上午，王男因他案出庭，並帶同周姓嫌犯等人一同前往，期間，周等人發現許某行蹤，便尾隨跟蹤進入廁所痛毆對方。

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