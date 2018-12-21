麥寮鄉長雲林高鐵站外遇襲 遭2名男子毆打

2018-12-21 19:25

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣麥寮鄉長許忠富今天下午4點多搭高鐵從台北回雲林，在站外等候司機時突遭2名30多歲男子分持球棒與高爾夫球桿毆打，造成腿部嚴重受傷，經前往台大虎尾分院治療幸無大礙。警方已全力緝凶中。

許忠富表示，他並不認識2名行凶歹徒，歹徒行凶時也有說話，自己也未與人結怨，為何被鎖定毆打也莫名其妙。

許忠富今天到台北接受民視專訪，暢談4年施政成果，下午4點多搭乘高鐵返回雲林，出高鐵站後因遇到2名朋友就站在車旁聊天，突然有1輛白色賓士靠近，下來2人不分青紅皂白就打他，直到他倒地為止，司機和在朋友趕緊將他送鄰近台大醫院急救，雲林縣警局馬上成立專案小組緝凶。

許忠富身體和腿部多處嚴重挫傷，幸未傷及骨頭，當時現場有許多人目睹暴力經過，許的同學更大聲驚叫，直斥「無法無天，公然施暴」。

雲林縣警局長黃勢清也馬上趕到醫院了解事發經過，並指示成立專案小組全力追查，許忠富的許姓司機也向警方表示，他從麥寮出發前來載鄉長的途中，就感覺有人跟縱，萬沒料到是來攻擊鄉長的。

警方已調閱高鐵站的監視器畫面，查出車輛及可能涉案的男子，正全力追緝中

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