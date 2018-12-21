2嫌設4比特幣挖礦機房 9個月竊電1458萬

2018-12-21 17:55

〔記者蔡清華／高雄報導〕橋頭地檢署破獲4處竊電比特幣挖礦機房，9個月內偷電1458萬元，2嫌涉詐欺得利及竊盜罪，各諭知5萬元交保候傳。

橋檢日前接獲檢舉情資指出，疑有民眾非法大量竊電，隨即指派主任檢察官謝肇晶，指揮檢警於12月20日，持法院核發之搜索票，搜索王姓及蘇姓犯嫌位在高雄市橋頭區民主街、新竹縣竹北市三民路、高雄市大樹區瓦厝街及高雄市大社區中山路之廠房等4處機房，總計查扣246台挖礦機組。

專案小組調查，2名犯嫌自今年3月起，即於上開4地點架設比特幣挖礦機房，因挖礦機組設備需要大量電力，疑似由具有水電專長之蘇姓犯嫌，先破壞台電公司所設置之電表封印鎖，再以回撥電表之方式非法竊取電力使用，所詐得電費依台電公司人員初估約有1458萬元。

檢察官今日訊問後，認2犯嫌涉犯詐欺得利及竊盜罪嫌重大，均坦承犯行，認無逃亡、串證之虞，於各諭知5萬元交保候傳，後續全案由檢察官深入偵辦，並持續追查有無其他共犯涉案。

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