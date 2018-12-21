韓客帶超額美金闖關遭查獲 2萬美金被沒入

2018-12-21 17:43

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕金姓韓國籍男子今天下午攜帶3萬美金出境時遭查獲，關務署台北關調查後，除了當場驗放限額美金1萬元，其餘超額美金2萬元，依違反洗錢防制法規定予以沒入，金男說這些錢是在台灣的工作所得，得知錢將被沒入後相當難過沮喪。

今天下午2時35分，一名韓國籍金姓旅客原訂搭乘韓亞航空OZ-714班機前往韓國首爾仁川機場，在接受安檢時，放置在手提行李內的3萬元美金現鈔遭航警局安檢大隊隊員查獲，移請關務署台北關依《洗錢防制法》處理，海關當場驗放限額美金1萬元，超額的2萬元美金則全數沒入。

金男原本以為海關清點後就會把錢還他，當海關告知他已違反《洗錢防制法》，除每人可攜帶的限額1萬塊美金之外，其餘2萬塊美金必須沒收，金男當場難過地說「那些是我在台灣工作的收入」。

關務署台北關呼籲，現行法令規定，每位出、入境旅客可以攜帶新台幣10萬元、人民幣2萬元及等值1萬美元的外幣現鈔，其他外幣現鈔若超過等值1萬美金，只要誠實申報，不論金額都可以攜帶出、入境；珠寶、黃金等也有限制，超出的部分一經查獲將依法處分沒入，旅客出發前了解相關法令規定，以免蒙受損失。

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