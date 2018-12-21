慶富老董獄中小中風 請求具保3200萬解除羈押

2018-12-21 20:10

〔記者黃良傑／高雄報導〕涉嫌詐貸的慶富造船老董陳慶男，因受同案被告兒子陳偉志棄保潛逃拖累，陳慶男原獲「減價」3200萬元保釋，檢方抗告高雄高分院撤銷裁定，改裁定保金需5200萬，最後籌不出只能還押監獄，今天下午高雄地院開準備程序庭，陳慶男說仍無法籌出，委任律師說，被告陳慶男身體發生新的變化，中風、血糖變高，希望能以3200萬交保，考量陳慶男的醫療選擇權。

陳慶男今午戴口罩出庭，坐著輪椅感覺憔悴，他說，入監後出現三高，還曾小中風，飯前血糖飆高到140幾，身體狀況大不如前。委任律師透露，陳慶男的身體狀況不佳，身體左邊、左腳都沒力量，每晚得依賴安眠藥，有時仍無法入睡。

當初陳慶男的具保人江姓男子、曹姓女子，則向法院具狀請求退保，審判長詢問江男與陳慶男的關係，江男說，他是叔公陳慶男表兄的孫子，當初提供1000萬元具保，若能以3200萬交保，就不需申請退保。

陳慶男向法官陳述，原以為能籌措到保釋金，但就是沒有人要幫忙，據了解，檢方偵辦期間，陳慶男獲800萬元交保，法院審理期間，交保金額提高1億元，但陳慶男籌不到錢，減為3200萬元後，今年10月籌到後，檢方抗告高分院裁定撤銷，雄院改裁定交保金額5200萬，但陳慶男仍籌措不出，繼續還押。

檢方指出，依「刑事訴訟法」規定，審判期間羈押被告，第一次3月、延押每次2月為限，最多延押3次，陳慶男自2018年6月4日起羈押，9月首次延押，若籌不出保釋金，陳必須留在看守所至2019年3月3日，才算押滿可無保解除羈押。

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