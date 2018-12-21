小股東逆襲！ 嘉義客運改選董事長遭判無效

2018-12-21 17:16

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義客運公司今年6月間舉行股東會，選出新任董事長蔡佳園、副董事長林俊良，但小股東主張當天通過修改公司章程的決議無效，選出新董事長、副董事長的決議也無效，提出撤銷股東會決議民事訴訟案，嘉義地院今天判小股東勝訴。全案仍可上訴。

全案因占股百分之0.447的小股東不滿改選派主導股東會，以「無異議拍手通過」表決模式，提出民事訴訟，法院判決結果，股東會決議被撤銷，堪稱是「小股東的逆襲」。

不過，嘉義客運公司主張，當時由股東張佳謀帶頭鼓掌，全場股東「無異議通過」修改公司章程議案，小股東本身有出席當天股東會，從頭到尾沒有表示異議，也有參與董事投票，只因自己支持的蔡佳宏事後沒能續任董事長，就起訴主張選舉無效，有違誠信。

法官審理認為，嘉義客運公司股東會主席、蔡佳宏（前董事長）證稱：「沒有表決，這是我的疏忽，因為當時現場太亂，我忘記這件事情要做一個決定」，顯見股東會於討論修改公司章程議案時，由於現場混亂，蔡佳宏根本未將議案交付股東會「決議」，即跳到臨時動議程序，足認修改公司章程議案，並未經被告公司股東會決議通過。

判決指出，在嘉義客運公司股東會未通過修訂公司章程案前提下，董事選舉即應依105年6月16日修訂之嘉義客運公司章程第23條規定選舉7名董事，但當天舉行董事選舉，嘉義客運要求各股東投票圈選5位董事，不當限制股東選任董事權利，同時損害其他原可能當選董事者權益，造成選舉不公正結果，依公司法第191 條規定，當天選舉董事決議應屬無效。

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