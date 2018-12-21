慘！送茶葉賄選 他參選里長落選又被訴

2018-12-21 18:17

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市泰山區施姓里長候選人被檢舉餽贈茶葉禮盒及茶盤，給蘇姓等3名里民，涉嫌賄選，新北地檢署今依違反選罷法、收受賄賂罪起訴施男、蘇男；林、劉姓里民因坦承收受禮盒，獲緩起訴處分，必須接受6小時法治教育。11月24日開票結果公布，施男雖買票最後仍落選。

檢調調查，6月間，施男到蘇姓里民住處，送上價值800元的茶葉禮盒及1組茶盤，尋求支持，蘇男收受後說，將投票支持施男；施男也送茶葉禮盒給林姓里民，林男也口頭承諾會投票給他；7月間，施男餽贈茶葉禮盒給劉姓里民，暗示劉男於里長選舉時投票支持。

新北地檢署11月中接獲檢舉情資，至施男位於新北市泰山區住處等共7處搜索，查扣茶葉、茶盤等物，庭訊時，施男否認賄選，辯稱之前到林男家泡茶，發現對方家中茶葉沒了，才會送茶給對方，當時還沒想參選里長；送茶給劉男則是在3、4月間，兩人在路上巧遇，就送茶給他拿去泡。蘇男則稱，施男只是把東西「暫放」在住處，否認收賄。

因施男、蘇男警詢、偵訊時均矢口否認犯行，檢方建請從重量刑，林、劉姓里民坦承收下施男茶葉禮盒，獲緩起訴處分。

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