名醫K歌喝酒遇臨檢 對警飆國罵竟「無罪」原因是…

2018-12-21 18:03

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化黃姓婦產科醫生跟友人到KTV俱樂部飲酒唱歌，歡樂一半時遇到警察臨檢，警方要求黃男出示證件，黃男不配合反要求警方先出示證件，還出言不遜飆罵「X你娘，你領什麼薪水」、「幹，我就是這麼兇啦」、「你們就是這麼好笑，民生所，幹」等穢語辱警，被依妨害公務罪嫌起訴。

彰化法院法官認為，KTV俱樂部屬公眾出入場合，警方臨檢未告知事由，違反警察職權行使法，人民得以拒絕，黃男因不滿被違法臨檢說出侮辱性口頭禪，縱有侮辱行為，不致於違反侮辱公務員罪嫌，宣判無罪。對此，警方說，這家KTV俱樂部常發生酒客滋事，被警方列為重點臨檢，對於法院判決頗感無奈。

判決指出，去年10月21日晚間10點多，黃男（60歲）到彰化市金馬路上某KTV俱樂部飲酒歡唱，警方當晚擴大臨檢涉嫌妨礙風化場所，到俱樂部臨檢時，要求現場酒客出示身分證件，黃男不從，還對吳姓、黃姓員警辱罵三字經，警方隨之將他逮捕，以妨礙公務、公然侮辱（已撤告不起訴）罪嫌偵辦。

黃男庭訊時否認犯罪，辯稱警察對於公眾得出入場所臨檢，應遵守大法官釋憲535號規定，如有違法規定就是非法臨檢，就不算配合執行公務，也無妨害公務之罪。且警方未依臨檢規定出示證件就要求查證他的身分，也違反規定，再者，出口「幹」是口頭禪，無侮辱任何人意思。

彰化地院院調查，黃警執行臨檢雖著制服，但面對被告要求出示身分證明時未出示，且告訴被告「你先拿出來，我就拿給你看」，化解被告疑慮部分有所欠缺，再查警方祕錄器，全程未告知被告臨檢事由，而被告於營業場所飲酒，並無發生警察行使職權法第6條第一項至第五項情形，警察並無法律依據對黃男查驗身分。

法官審酌，本件員警對被告疑慮未出示身分，忽略在前，在無法律依據下查驗被告身分，已屬違法，依警察職權行使法第4條第2項規定，人民得拒絕之。口出穢語部分，被告與吳姓、黃姓員警非親非故，所處場合又在執行公務，被告自稱當時不希望被打擾而出口，縱使有侮辱行為，不能以侮辱公務員罪相繩，基於「罪證有疑，利於被告」法則，對黃男諭知無罪。

警方說，這家KTV俱樂部有女侍陪酒服務，也曾發生酒客鬥毆事件，臨檢執勤由彰化分局規劃，更將此店列為重點臨檢對象，當晚約有7、8名警力到場，也請店方消音亮燈，告知消費者執行臨檢，只有黃男不願配合，屢用不雅字眼挑戰公權力，對於一審判決無罪雖感無奈，也只能尊重司法判決。檢方說，會再提上訴。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/