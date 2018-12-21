用你的錢買我的功德...貴婦奈奈遭爆捲款捐佛團

2018-12-21 16:51

〔即時新聞／綜合報導〕貴婦奈奈和丈夫黃博健創立的「杏立博全」，自從驚傳倒閉後，除2日貴婦奈奈曾在臉書發聲明外，再無音訊，一名網友昨日在臉書貼出一段佛團在唱名捐款施主的影片，片中唱名「杏立博全及其相關企業」為功德主，遭網友譏諷原來贓款是為了供養超有問題的僧團。

綜合媒體報導，貴婦奈奈及其丈夫捲款10億元，據傳潛逃到加拿大P島（愛德華王子島），昨晚，一名網友在臉書貼出傳燈寺的僧侶唱名要迴向的施主時，有說到「杏立博全及其相關企業」更成為榮譽福智功德主，網友更爆料，貴婦奈奈的公公及小姨子早在上月13日就逃到加國，而貴婦奈奈本人則在上月30日已經出境，根本是一家人一起去參加法會當榮譽福智功德主。

網友看到這段影片表示「拿別人的錢來成就自己？」、「用別人的錢買功德」、「錢慷慨捐，當了大功德主，欠債卻落跑」，網友紛紛怒批貴婦奈奈；至於原PO文中提到，淨遠法師在上月30日，也是貴婦奈奈潛逃出境當天就將唱名迴向影片上傳到Youtube上，目前影片已遭移除。

據《東森新聞》報導，遭點名的宗教團體出面證實，貴婦奈奈的公公黃立雄確有參加P島法會，還捐了約1萬加幣（約22萬台幣），但至於貴婦奈奈是否現身法會或是捐款則不願多說。

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