亞太國際地產涉吸金 今聲明積極協助消費者處理爭議

2018-12-21 15:16

〔記者黃捷／台北報導〕台灣搜房、亞太國際地產兩間公司，被控以「保證獲利」話術推銷投資客投資歐洲不動產，粗估吸金至少10億，昨遭檢調搜索，亞太創辦人秦啟松也被聲押禁見。亞太今發聲明，表示他們是合法經營之不動產仲介及代銷經紀業者，目前正積極協助消費者處理相關爭議，並全力協助司法調查，同時公司業務均正常進行，所有客戶服務均不受影響。

以下為亞太國際地產聲明全文： •針對昨日及今日媒體報導本公司涉嫌違法銷售部分，今日透過聲明稿發表以下聲明： •本公司係為合法經營之不動產仲介及代銷經紀業者，關於英國停車場事件，銷售業者並非僅為本公司，惟僅有本公司積極處理並且基於業界最大代銷業者之社會責任，同時協助非向本公司購買物件之消費者處理相關爭議。 •本事件現在正由台北地檢署調查偵辦中，關於媒體報導與事件之事實多有出入，故基於偵查不公開之原則，因此本公司不便公開發表意見，然本公司將全力協助司法機關，釐清本事件之責任。 •本公司謹以本聲明敬告支持亞太國際地產所有客戶，本公司所有業務均正常進行，所有客戶服務均不受任何影響。

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