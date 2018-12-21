18歲少年開賓士車撞機車 卻不見騎士蹤影...

2018-12-21 14:18

〔記者張軒哲／台中報導〕虛驚一場！台中市18歲薛姓男子昨日深夜駕賓士車，行經神岡區圳前路，不慎撞上橫倒路面的機車，薛男卻不見騎士蹤影。警消獲報到場搜尋，在事故現場200公尺外、4公尺深的駁坎下，發現李姓男騎士趴在草堆，已無生命徵象，經送醫仍回天乏術。39歲李男抽血換算呼氣值為1.75毫克，初步研判是酒駕自撞身亡，賓士車再撞上機車，排除與李男死因有關。

豐原警方研判，李男疑不勝酒力，騎機車返家途中，先是失控撞上路邊水泥護欄，人彈飛墜落深約4公尺的駁坎，機車橫倒在路中央，疑因視線昏暗，才遭駕駛賓士車的薛男撞上，初步排除薛男與李男死亡有關。

警方指出，18歲薛男有駕照，並無酒駕，他供稱昨晚他向家人借賓士車至神岡訪友，深夜駕車返家途中，行經圳前路撞上1輛倒在路中央的機車，拖行100公尺左右，他下車查看，卻未見騎士，趕緊報案。

警消獲報到場，一度懷疑機車騎士酒駕肇逃，最後才在距離撞擊現場200公尺外的駁坎，發現李男倒在草堆中，送醫急救仍不治。

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