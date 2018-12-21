桃園5當選人涉幽靈人口案 檢將提當選無效之訴

2018-12-21 13:30

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園地檢署偵辦幽靈人口案，發現復興區有4件與區民代表、2件與里長選舉有關，中壢區也有1件與里長選舉有關，其中簡明仁、楊春樹、楊夢萍當選復興區民代表，周榮文當選復興區奎輝里長、劉柏成當選中壢區石頭里長，桃園地檢署將依公職人員選舉罷免法規定，向桃園地方法院提起當選無效之訴。

桃園地檢署接獲檢舉，指出復興區、中壢區有民眾虛偽遷入候選人或候選人的親友戶籍，實際上卻未居住在該處的「幽靈人口」，意圖影響選舉。

檢方從12月6日起發動4波行動，傳喚復興區68人、中壢區21人偵辦，共掌握7件幽靈人口案，分別是與復興區民代表當選人簡明仁、楊春樹、楊夢萍與候選人哈用．偉浪，以及復興區奎輝里長當選人周榮文、復興區奎輝里長候選人陳德孝、中壢區石頭里長當選人劉柏成有關。

檢方訊後諭令簡明仁、楊春樹、周榮文5萬元交保，劉柏成10萬元交保，其餘請回，檢方說，民眾虛偽將戶籍遷入候選人或候選人親友的戶籍地，卻未實際居住該處，其中多數民眾已投票，將依刑法146條第2項「妨害投票罪」究責，再依偵辦所得的證據資料，審酌是否要依公職人員選舉罷免法規定，向桃園地方法院提起5位當選人的當選無效之訴。

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