20歲情侶住垃圾蟑螂屋 他倆的職業是…

2018-12-21 13:22

〔記者洪定宏／高雄報導〕20歲潘姓男子與高姓女子是情侶，無業的2人淪為詐騙集團車手，在提款機領錢露餡被捕；警方到他倆的租屋處查緝，甫進門就聞到惡臭、滿地狗屎、堆積如山的垃圾包，以及趴趴走的蟑螂，潘男將責任推給父親，員警評論說：「屋主看到這景象，肯定會瘋掉，可能要花數萬元找人清理。」

高女辯稱，她失業後，在臉書貼文說要找工作，一名網友介紹她月薪水3萬元的會計職務，對方給她不同銀行的提款卡，到提款機領錢，然後購買遊戲點數傳給對方，高女從中抽成；高女覺得工作很輕鬆，介紹潘男加入，還拿自己的提款卡給詐騙集團使用，結果都被凍結。

高女聲稱，工作尚未滿月，還沒拿到月薪3萬元就被捕，抽成部分，2人總共只拿到7000元，否認從事詐騙行為。

高雄市左營分局博愛四路派出所查緝詐騙集團過程，依提款機與路口監視器畫面，鎖定潘男及高女，統計2人共提領35筆、約36萬元，多達25人受害；12月19日中午，持拘票到左營區至真路某家網咖，拘提潘男，再到租屋處拘提高女，查扣提款卡、存摺及手機，依詐欺罪嫌移送法辦，最後法院裁定收押禁見。

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