「人面魚」都市傳說？切魚鍋蓋反射愁容女臉看著他...

2018-12-21 13:33

〔即時新聞／綜合報導〕「人面魚」的都市傳說真的上演了嗎？一名網友在臉書PO文表示，4年前他在海裡抓了一條魚，回家將魚切成片狀要做涮涮鍋，PO文後竟有網友跟他說「有女生一直跟著你」，他還不信，直到看到照片中貌似真的映著一張女子的臉，嚇得他趕緊到廟裡收驚拜拜。

「爆廢公社公開版」上有一名男網友PO出一張擺盤工整、漂亮的生魚片切盤，文中表示，4年前的今天他在海裡捕獲一條魚，他正在切魚、哥哥在一旁拍照，未料照片中的鍋蓋竟倒映出一名女子的臉，更有網友跟他說有女生一直跟著他，他說：「當下我真的不信，直到看到鍋蓋我整個發毛，去廟裡收驚...有人發現了嗎？」

原PO表示，照片絕無經過修圖和P圖，還開玩笑的說：「讓我想起紅衣小女孩的『魚肉好吃嗎？』」這句經典台詞，文章下方網友留言「有嚇到」、「把姊姊嚇得不敢睡了」、「在鍋蓋4點鐘方向」、「超級不舒服...而且不只一個吧」；但有另一派的網友表示，看起來很像人臉，但是其實臉下半部是魚肉反射，上半應該是其他物品反射造成的，別想太多了。

「人面魚」的都市傳說謠傳自1994年，有一群人到溪邊釣魚的人捕到一條大吳郭魚，烤熟正在分食時，被烤熟的吳郭魚竟開口說「魚肉好吃嗎？」身上還浮現一張婆婆的人臉，最後人皆因不明原因死亡，該故事廣為流傳，更曾被拍成電影。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/