失意男脫光光醉趴大馬路 暖警送上紅豆餅解心結

2018-12-21 13:08

〔記者劉曉欣／彰化報導〕暖暖紅豆餅，陪失意男打開心中的鎖！

這名失意男從南部北上鹿港打工，近來情場受創，連工作都受挫，在雙重打擊下，藉酒澆愁，一路從鹿港走路，走著走著就走到10多公里外的秀水市區，突然就脫光光的，整個人趴在大馬路上，嚇壞附近民眾，連忙通報秀水分駐所。

秀水分駐所員警到場後，發現附近就有幼兒園，隨即拿被子幫失意男蓋住，由於失意男酒味很濃，又情緒激動，員警立即通知救護車，讓失意男裹著被子上救護車，又幫男子把脫下的衣褲統統撿起來。

失意男對於感情與工作失落的挫敗心緒無法宣洩，員警陳冠麇、張博為則是準備紅豆餅、熱茶讓失意男享用，再陪著失意男聊天、開導，失意男慢慢酒醒後，對於剛剛脫光光趴在馬路上，非常後悔，也因為喝到太茫，完全不知道發生什麼事。

秀水分駐所長柯福來表示，失意男年紀很輕，今年才30歲，只是一時生活不順遂喝醉了酒，才會趴在大馬路上，經過員警開導後，心情慢慢恢復，最後員警再把失意男送回鹿港住處，鼓勵失意男要好好生活，好好工作，好運就會跟著來。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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