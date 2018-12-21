大眼馬尾身材好！他車禍送急診驚見超正女警...

2018-12-21 12:34

［記者許倬勛／桃園報導］因禍得福！桃園一名網友昨因車禍被送進急診室救治，想不到處理案件的員警，竟是號稱「桃園最正」的女警林筱綺，網友偷拍照片上傳網路分享，讓大批鄉民為之驚艷，紛紛留言：「快逮捕我！」

這名男網友在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，他因車禍躺在急診室病床上，定睛一看發現處理事故的女警貌美如花，讓他忍不住拿出手機偷拍，還發文說，「第一次來醫院是雀躍的」。

處理事故的29歲女警林筱綺目前在桃園警察局交通大隊平鎮分隊服務，因身材姣好、外貌亮眼，曾當過外拍麻豆，常在Instagram分享日常工作照與私生活照，不吝秀出好身材，水蛇腰、爆乳樣樣來，有逾9萬名支持者。

網友看了照片紛紛留言，「她就是最美女警Angel」、「難道是傳說中的交通隊正妹？」、「請收下我的膝蓋，我受傷了」。不過，大批網友恐要心碎，據悉，正妹女警在2015年考到警察特考班前，就早已與圈外人士結婚。

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