涉嫌買票 桃園大崙里長駱文章被起訴

2018-12-21 12:34

〔記者周敏鴻／桃園報導〕以1272票順利當選連任的桃園市大園區大崙里長駱文章涉嫌以每票2000元向選民行賄，今天被桃園地檢署依違反公職人員選舉罷免法投票行賄罪提起公訴，並將於選舉委員會公告當選人名單起的30日內，向桃園地方法院提起當選無效之訴。

桃園地檢署檢察官林蔚宣選前指揮法務部調查局桃園市調查處、桃園市政府警察局等單位，偵辦大園區沙崙里長駱文章現金賄選案，檢方說，駱文章為了能順利連任，11月中旬在沙崙國小附近，交付2萬元給鍾姓樁腳，希望她幫忙買票。

11月21日下午，鍾姓樁腳準備了135位選舉人名單，前往駱文章住家，向他收取27萬元現金，檢方說，鍾姓樁腳按家中有3票計算，收取6000元後，其餘現金分別於11月21日、22日，交付給游姓選民等14人，要求他們支持駱文章。

檢方扣得預備行賄的現金17萬2000元，今天依公職人員選舉罷免法投票行賄罪起訴駱文章時，一併聲請法院宣告沒收，至於鍾姓樁腳與收賄的游姓選民等人，另案偵辦中。

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