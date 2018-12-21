誆稱會算台灣彩券號碼！還有人相信而受騙

2018-12-21 12:09

［記者楊政郡／台中報導］28歲陳男自稱經營「彩訊計算」，專門計算「台灣彩券539」，計算出來的數字中多中少，每期都會中，詐騙莊姓姊妹投資50萬元，給了3期紅利6萬2500元就避不見面 ，又在網路上誆稱賣機車，拿到6萬6000元後逃逸無蹤，法官依詐欺罪判1年2月徒刑。

判決書指出，陳男2016年3月在某量販店認識莊姓姊妹，看莊姓姊妹單純好騙，就誆稱可投資由其擔任負責人的「彩訊計算」，因「彩訊計算」專門計算「臺灣彩券539」開獎號碼，每次都會中獎，中多或中少而已，投資金額最少30萬，前3個月有5%之利息，第4個月起有10%之利息，莊姓姊妹一時糊塗，兩人合資50萬元投入，同年4、5、6月陳各給付1萬2500元、2萬5000元及2萬5000元後，即避不見面。

另在2017年4月陳男上網張貼賣機車資訊，拍了張機車照片，顏男看見後有意購買，雙方談妥6萬6000元價格，顏男分4次匯款或轉帳6萬6千元到陳的帳戶，連機車實體都沒看到，臉書隨即遭陳封鎖，始知受騙。

本案起訴後，陳男逃亡一段時間，拘提未獲，當初在偵查期間交保金2萬元宣告沒收。今年陳某到案坦承犯行，並與莊姓姊妹及顏男達成和解，當庭支付詐騙的大部分款項，但該負的責任還是要負，依詐欺罪判1年2月。

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