王炳忠告誹謗求償 周玉蔻：評論前已向「他」查證

2018-12-21 12:19

〔記者溫于德／台北報導〕新黨青年委員會召集人王炳忠，因疑似涉及國安法，住家去年12月被檢調搜索；資深媒體人周玉蔻事後也爆料「王父帳戶內有500萬元」，暗指王家接受中資。但王不滿周說話無據，與父親自訴周刑事洩密、加重誹謗罪，民事也求償「148.7」萬並登報道歉。民事部分今天再開庭，周強調，評論前已向不能透露姓名但熟知內情的「他」查證過，但身分不能透露。

據悉，王炳忠認為，周玉蔻去年12月21日在節目上7度指他是「共產黨線民、是第五縱隊」、「替中共在台發展組織」、「主持的學會與中共有關」、「為大陸買通軍人」、「和周泓旭是共諜共犯」、「和周泓旭互寫計畫書報帳分贓」、「王炳忠父親帳戶內有單筆500萬元匯入」，均為不實，怒提刑民事告訴。

刑事日前開庭時，周玉蔻堅稱報導有所依據。至於今日再開的民事庭，周同樣堅稱有消息來源並經查證才公開評論，她解釋，事先已有兩位電視製作人告知王炳忠的事，經她向不能透露姓名但熟知內情的人查證後，才上節目評論；她接著說，評論並沒有要針對王男的意思，是因王涉入「周泓旭共諜案」，已成為社會重大議題，且為了解檢方為何搜索，才上節目評論，「我對王炳忠本人毫無惡意，且有所本」。

但王炳忠認為，除了上節目，周玉蔻甚至在個人臉書提到他接受500萬元，且就周指已經查證、是王不願回應一事，王也解釋，並非不願受訪，是檢調搜索後已查扣他的手機。

法官聽完雙方陳述後諭知明年3月8日再開。

媒體庭後好奇詢問周玉蔻，熟知內情的「他」與兩位製作人身分為何？周均不願回應即離開。

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