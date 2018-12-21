放水逃逸女移工雇主 老警員慘了

2018-12-21 11:12

〔記者溫于德／台北報導〕嘉義縣警局朴子分局外事組資深警員吳招典，4年前抓捕在KTV坐檯陪酒的2名女逃逸移工時，竟涉嫌對容留、媒介女移工非法工作的幕後雇主王東任放水，未查辦王違反就業服務法犯行，使王免去至少10萬元的法款。一、二審均依對主管事務圖利罪判吳6年徒刑、褫奪公權3年，最高法院今駁回上訴定讞。

雲林地院一審與台南高分院二審均指，吳招典自2011年11月初至2014年12月5日擔任分局三組（外事組）警員，負責查緝非法外僑、移工業務；2014年2月4日前某日，分局獲報王東任非法容留女逃逸移工，並媒介至雲林縣水林鄉一處鐵皮屋KTV坐檯陪酒，分局三組組長楊男隨即將此案交由吳招典承辦。

2月7日下午4時許，數名員警前往KTV埋伏，王東任得知後隨即帶著2名逃逸女移工從KTV後門離開，但員警逮捕2名女移工，吳招典也被通知到場；至於未到案的王男，事後透過關係找到當地議員助理向吳表達關切，吳因此對2名逃逸女移工做完筆錄後，未通知王到案到案說明，也未將王移請雲林縣政府裁處，使王免於被依違反就業服務法規定、遭裁處10萬元以上50萬元以下的罰款利益。

審理期間，吳招典否認犯行，至於被控向王東仁借款30萬元一事，也否認是收賄；合議庭基於檢方無法證明30萬元與行賄有關，並未認定。

但合議庭也說，在警界服務長達20餘年的吳招典，本應恪遵職守，公平、公正執行公務，竟不潔身自愛，違反法令，未將王東仁移送主觀機關裁罰，審酌行為有害官箴，並影響民眾對於警察機關信任，對警戒威信傷害頗鉅，且犯後否認犯行，未見反省態度，並不可取，不過考量吳沒有前科，圖利金額不高，現也因停職在茶廠工作、收入不穩，依法判刑6年、褫奪公權3年。

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