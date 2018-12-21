A片猥褻劇情真實上演 癡漢噁爬公廁對女子作這些事

2018-12-21 11:21

〔記者溫于德／台北報導〕男子陳亞倫今年6月見北市捷運站有單身女子如廁，竟自隔壁間廁所攀爬而降，噁帶一抹微笑猥褻得逞；案經台北地院審理，依強制猥褻罪判陳有期徒刑1年6月，可上訴，另考量他高度畏罪逃亡可能，宣判後再延押他2個月。

今年6月17日上午7時許，陳男在北車捷運板南線接淡水線女廁，發現女子進入女廁，隨即尾隨並攀爬隔壁間女廁進入被害人廁間，並面露微笑地壓制對方，再摀嘴並強制猥褻；過程中遭清潔婦人發現，陳遭檢方依法起訴。

陳男出庭時否認犯案，瞎辯當天因喝酒想吐才去廁所，怎知有人敲門，他一開門就遭警方上銬逮捕；但以證人身分出庭的清潔婦說，當下有聽到女生持續尖叫，接著就看到被害人自廁所跑出來，「但全程未聽到嘔吐聲」。

法官最後拒絕採信陳男辯詞，另審酌陳曾當庭挑釁公訴檢察官，犯案時態度囂張、手段惡劣，依法判刑1年6月。

至於延押部分，法官認為，沒工作的陳男，案發前已在台北市各處超商趴睡1個多月，且出身高雄的他，流連於北高之間，基於有高度畏罪逃亡可能，裁定自今年12月24日起延押2個月。

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