中國「中遠海能」老總來台輕生 遺書告別、透露憂鬱症

2018-12-21 11:21

〔記者陳恩惠／台北報導〕中國「中遠海能」39歲總經理賈利賓，今天凌晨自北巿敦化北路上某五星級飯店的15樓墜下，送醫不治；台北市松山警方清查，賈男本身有憂鬱症病史，疑似精神狀況不穏定，房內留下9頁遺書後跳樓，已通知家屬來台了解。

北市消防局今天清晨1時45分據報，松山區敦化北路某飯店有人墜樓，到場後發現年約39歲中國籍男子，初步檢傷發現，男子右手腕有開放性骨折、雙腳大腿骨折，已無生命跡象，緊急將他送往馬偕醫院急救仍宣告不治。

警方調查，自15樓墜下中庭的男子是中國「中遠海能」總經理賈利賓，3天前（18日）以專業考察的名義入境，同行的有30餘名各公司幹部，來台和台塑公司等知名企業進行參訪、交流，預計在台停留12天。

警方調查，賈男跳樓前疑似先勘查地形，今天凌晨1時38分曾走出房門，在長廊上排徊，並探向飯店中庭後回房，卻在4分鐘後又歩出房間，隨即躍下，警方在房內找到長達9頁的遺書，他交代自己2011年即罹有憂鬱症，但未用藥治療，和雙親、妻兒道別，已透過旅行社通知家屬。

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