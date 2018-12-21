運氣差想拜拜途中被查獲藏毒 油漆小包商嘆很「掉漆」

2018-12-21 11:03

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名油漆小包商因最近工作很不順遂，前天開車準備搭載員工北上到知名的烘爐地土地公廟拜拜，途中因嘴饞且為了提神違停路旁買檳榔因此被盤查，結果一開車門就被特警發現散落車內的K他命粉末，連同皮夾內兩顆含有安毒成品的綠色小藥丸一併露餡，這下拜拜未果先進警局讓他沮喪直說，真的很「掉漆」。

台中市警局保安大隊特勤中隊當晚巡經北屯區三民路、崇德路口一間檳榔攤，發現一輛黑色自小客紅線違停盤查，請25歲的莊姓男駕駛下車出示證件時，立即發現車內散落白色不明粉末起疑，隨後莊男從皮夾出示證件同時，眼尖特警又發現皮夾內藏有2顆綠色藥丸。

警方詢問是否違禁品時？莊男支支吾吾說不出個所以然，警方當場以毒品試劑檢測車內粉末呈現K他命反應，另綠色藥丸則呈現二級毒品安非他命反應，此時莊男百口莫辯只好坦承施用毒品被帶回偵辦。

本身是油漆小包商的莊男警訊中供稱，因為最近工作不順遂，明明快接到手的案場都無端開花，日前聽友人說在台灣知名的土地公廟中，北部首推新北市中和區烘廟地的南山福德宮、南部則以車城福安宮為代表，當天才臨時起意打算開車搭載女友及另兩名員工一起北上拜拜求平安並工作順利。

但因路途遙遠才臨停路旁檳榔攤準備買包檳榔提神再去接人，未料衰神上身還沒拜就先進警局，實在很「掉漆」；警方則在訊後將全案依毒品罪嫌送辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/