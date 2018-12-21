小情侶COSPLAY玩上火 酒後互相指交、口交雙雙挨告

2018-12-21 10:58

〔記者吳政峰／台北報導〕鈕承澤案凸顯了部分民眾對性觀念認知仍有不足，桃園地檢署主任檢察官蔡正傑21日以曾偵辦的案子為例，指男女主角是高一同學且均熱愛COSPLAY，某日相約到男方家看COSPALY服飾，喝了點小酒，男方對女方指交，女方則在半推半就下幫男方口交，結果雙雙被家長告上法院。

小昌（化名）與小萍（化名）均未滿16歲，某日小昌邀請小萍到家中參觀COSPLAY服飾和道具，並準備啤酒與她共飲，酒酣耳熱之際，小昌開始上下其手，小萍不知如何反應，只好讓他指交並替其口交。

事後越想越不對勁，小萍深感不受尊重，向導師抱怨後悔與難受之情，導師聽了大驚，趕緊通知家長處理，但兩方均認為自己的小孩被性侵，互提告訴。

蔡正傑表示，「刑法」第227條第3項明文規定，對於14歲以上未滿16歲之男女為性交者，即便出於雙方合意或兩情相悅，仍然構成犯罪，亦即小昌與小萍不但是被害人，同時也是加害人。但法律也特別通融，未滿18歲之人發生性關係，屬於告訴乃論之罪，雙方家長可以撤回告訴。

至於小昌對小萍「指交」，或使小萍「半推半就」為其「口交」，是否屬於強制性交？蔡正傑解釋，若已違背小萍意願，客觀上也可證明小萍不願意為小昌「口交」，小昌確有可能涉及強制性交罪，可處3年以上10年以下徒刑。

蔡正傑透過台灣司法人權進步協會呼籲，男女發生性行為前，請尊重對方性自主權利，切勿違背對方意願而發生性行為，事後再多辯解也無法挽回彌補對方傷害。

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