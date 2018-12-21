監院查前綠委賄選案挨批「太上法院」 檢協會聲援法官協會

2018-12-21 10:46

〔記者黃捷／台北報導〕監察委員高涌誠及趙永清17日公布調查報告，指法院認定民進黨前立委陳朝龍賄選判刑3年2月，違反無罪推定原則，將函轉檢察總長提起非常上訴，法官協會昨「嚴正遣責」監委干預司法，檢察官協會今也站出來聲援，呼籲監察院應注意與司法權之分際。

該監察報告指摘高等法院判決「認定事實不符社會經驗」、「偏採不利於被告證據」、「有明顯之理由不備」、「濫用自由心證」，還指出「雖有許○○可作為間接情況證據之不利證詞，但許○○供述多處明顯矛盾，且自承身體不佳記憶差...其證詞可信性極低，更三審法院卻僅挑選許○○不利判斷」。

法官協會昨指出，監委的報告都只採信陳朝龍辯詞，自行分析作成對陳朝龍有利的結論，直接指導法院應如何採擇證據、認定事實，這種事後依書面資料、個人意見取代審判機關直接審理後所為的判斷，無疑是赤裸裸、不加矯飾地干預司法審判，不僅侵害五權分立的憲法忠誠義務，更質疑監察院過度擴張權力，恐成「第四審」或「太上法院」。

檢察官協會對此事也無法視而不見，今早也發出聲明，指該調查報告指駁涉及干預司法審判之不當舉措，對於法官協會昨的「嚴正譴責」，檢察官協會亦表認同，並呼籲監察權之行使，應注意與司法權之分際，避免造成對審判權及檢察權行使之不當干預，以維司法獨立。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/