台灣搜房涉吸金逾10億 4高層遭聲押禁見

2018-12-21 10:31

〔記者黃捷／台北報導〕台灣搜房、亞太國際地產兩間公司，遭控以「保證獲利」話術推銷投資客投資歐洲不動產，粗估吸金至少10億，台北地檢署昨指揮調查局北部地區機動工作站搜索，約談台灣搜房創辦人楊建傑、亞太國際負責人黃純萍等7嫌，檢察官漏夜偵訊後，除諭令黃純萍50萬、亞太國際地產北區營運處營運長呂威興20萬交保，認定台灣搜房楊建傑、楊妻、陳姓幹部及不動產國際代銷協會理事長秦啟松等人涉嫌重大，向法院聲押禁見。

檢調獲報指出，台灣搜房於2014年5月至12月間推銷2件英國房地產，聲稱3年報酬率保證8%，投資單位為9萬英鎊，事後國外開發商倒閉，台灣搜房卻仍持持續收款，害投資人血本無歸。

檢調昨兵分8路搜索、約談7人，楊建傑及其職員均否認詐欺，辯稱只是仲介，開發商倒閉與他們無關；黃純萍則稱只是掛名負責人，公司業務實際由丈夫秦啟松處理，但秦也否認犯行。

檢察官昨複訊後，晚間11點多依涉嫌詐欺、違反銀行法諭令黃純萍50萬交保，今凌晨12點多則諭令呂威興20萬交保，後漏夜偵訊其他嫌疑人，今晨認定台灣搜房楊建傑、楊妻、陳姓幹部及秦啟松等人涉嫌重大，且有串、滅證之虞，向法院聲押禁見。

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