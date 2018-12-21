無籍船筏走私毒品原料 企圖衝撞巡防艇

2018-12-21 09:10

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕海巡署澎湖查緝隊昨日深夜會同友軍單位，搭乘澎湖海巡隊巡防艇出海，在西嶼大池外海攔截由薛姓船長駕駛的無籍船筏，由駕駛艙起出5袋第四級毒品先驅原料，重達126.92公斤，期間薛嫌一度駕船衝撞巡防艇，遭強制上銬押回。

查緝隊調查指出，根據線報有毒品前科的薛姓嫌疑人，近日掌握其駕駛無籍船筏接運毒品情資，因此會同澎湖縣政府警察局刑警大隊、第八海巡隊、岸巡七大隊等友軍單位，昨日晚間8時7分搭乘PP10066巡防艇出海攔截，在西嶼大池外海0.3海浬，發現薛嫌駕駛的無籍船筏，立即趨前準備登檢。

由於薛嫌不願乖乖登檢，還企圖衝撞巡防艇，後由海巡人員強制登船控制無籍船筏，連人帶船於晚間9時30押回第八海巡隊馬公隊部，隨後由駕駛艙內搜出5大包原料，經偵辦人員使用手持拉曼毒品檢驗儀進行檢驗，證實為毒品K他命先驅原料鹽酸羥亞胺，淨重達126.92公斤，薛嫌被上銬帶回繼續偵訊，追查幕後金主及原料源頭。

根據了解，薛嫌是毒品累犯，除了自己吸食外，也有走私毒品前科，早是檢警監控的毒品管制人口，仍然大膽鋌而走險走私毒品原料；根據查緝人員表示，鹽酸羥亞胺在中國屬於合法化學原料，幾千元台幣就能取得一公斤，但經過化製後成為K他命，不僅價格飛漲，同時也會危害許多人，偵訊後將薛嫌依違反毒品危害管制條例移送法辦。

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