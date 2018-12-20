捲入跨國不動產詐欺案 亞太國際地產負責人50萬元交保

2018-12-20 23:40

〔記者錢利忠／台北報導〕號稱「英國房地產專家」的「台灣搜房」、「亞太國際地產」等兩公司，被控以「保證獲利」為餌，推銷投資英國等歐洲不動產，粗估兩公司吸金至少10億元，台北地檢署昨指揮調查局北部地區機動工作站，兵分8路搜索兩公司並約談台灣搜房創辦人楊建傑、亞太國際負責人黃純萍等7嫌，依詐欺及違反銀行法方向偵辦。今晚11點多，黃純萍訊後被諭令50萬元交保。

檢調獲報，2014年5月至12月間，台灣搜房推銷2件英國房地產，號稱投資單位9萬英鎊，3年報酬率保證8%，但國外開發商倒閉後，台灣搜房仍持續收款害投資人血本無歸；兩公司主打「保證獲利」，均涉犯銀行法第29條之非銀行不得收受存款規定，犯罪所得逾1億元可處7年以上徒刑，得併科5億元以下罰金。

楊建傑及職員偵訊時否認詐欺，稱只是仲介，國外開發商倒閉與他們無關；黃純萍推稱是掛名負責人，公司由丈夫負責。

今晚10點多，黃純萍的丈夫、「不動產國際代銷協會」理事長秦啟松也被檢調約談並至北檢複訊。

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