買完毒趕前30分鐘免費 他拚命騎TBike反引警注意被抓

2018-12-20 23:34

〔記者王捷／台南報導〕黃姓男子是泰國團的導遊，由於新南向團客補助開始實施，這幾天趁著休假自己先到台南勘查景點，但是因為毒癮發作，急著想買毒，還好旅館附近就有公共腳踏車TBike，他租了腳踏車後，騎到附近的公園與藥頭交易，但他為了趕在TBike前30分鐘免費時段還車，因此車騎得有點急，也因此引起警方注意，盤查之後才發現1包安毒。

快30歲的黃男有毒品前科，自稱在旅行社服務專門接待泰國團，由於最近有旅遊補助，南部地區的泰國旅客變多，他為了能替泰國旅客介紹景點，趁著休假時到台南玩順便探勘景點。

不過，黃男因為忍不住毒癮，因此到了台南後積極想找安毒解癮，他約好了在台南公園交易，因為台南交通不方便，因此找了交易地點附近有公共腳踏車的旅館休息，等到了交易時間，黃男租了腳踏車騎到附近的公園交易。

由於TBike在前30分鐘免費，因此黃男為了省錢，趕在免費時段，拚命踏著腳踏車趕回腳踏車出租站還車，但是出租站就在派出所前面，警方看到他這麼拚命騎車，覺得很奇怪，因此上前盤查。

結果黃男在拿證件時，警方發現他的皮包裡面裝了1個有不明粉末的夾鏈袋，這時黃男才知道露餡，訊後警方將他依毒品危害防制條例移送法辦。

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