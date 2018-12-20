葉毓蘭為攜肉挨罰中配喊冤 網轟：不知殺人有罪就可殺人？

2018-12-20 23:11

〔即時新聞／綜合報導〕為防堵中國非洲豬瘟入侵台灣，農委會於18日提高裁罰額度，若違規攜帶疫區豬肉品來台首犯就罰20萬元，而18日當天有2名中國籍配偶被罰，警察大學退休教授葉毓蘭19日在社群軟體臉書上為2名中配喊冤，認為他們「非故意」，網友們到她的粉絲專頁留言，砲轟：不能攜帶肉品入境不是常識嗎！

葉毓蘭19日貼文指出，沒人知道過去非洲豬瘟這麼嚴重、過去政府宣導也不夠，直到近日才加強宣導，而18日因違規攜帶疫區肉品被罰的陳姓、何姓中配，她們在中國當地不能使用LINE及臉書，無法得知該措施，葉毓蘭還稱「不教而殺為之虐」，認為這樣的資訊不對稱、這樣高額的罰金，對當事人實在非常不公平。

而葉毓蘭PO文後，遭到網友們圍剿，紛紛說「20萬罰太輕好嗎」、「妳同情就幫她們繳啊」、「神邏輯，那我不知道殺人有罪就可以殺人？」、「夾帶肉品或其他違禁品本來屬違法行為」、「虧妳曾是警大教授，法規都搞不清楚」。

面對批評聲浪，葉毓蘭20日於自己的帳號發文說，自己愛台灣的心不會比其他人少，「僅就公共政策議題中的公平正義，幫弱勢族群發聲」，不必揶揄辱罵。她盼大家一起努力防堵疫情，不會再針對豬瘟開罰事件發言。

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