羅淑蕾開直播反擊！秀證據狂嗆：李新的壓力就是郭新政

2018-12-20 22:23

〔即時新聞／綜合報導〕前國民黨立委羅淑蕾今晚在臉書粉專開直播「誰在消費李新」反擊，不僅秀出許多照片和判決書回應李新女友郭新政，更直言李新壓力太大、吃百憂解跳樓自殺，但「幾個網友去李新臉書底下留言，李新就會受不了嗎？」反指李新壓力來源根本就是郭新政，而不是她。

已故國民黨台北市議員李新女友郭新政先前在臉書PO影片「誰摔死了李新」，質疑是前立委羅淑蕾跟珠寶商嚴嘉慧等人，涉嫌計畫珠寶洗錢案，更和李新的死脫不了關係。

羅淑蕾今在臉書上開直播，一一提出證據反擊影片抹黑。她先秀出判決書，表示在當鋪當天的「錄音筆」是郭新政的律師林鈺雄準備的，又指稱先前被網友懷疑造假的「李新和解書」絕對是真的，且李新之子李柏毅更在法庭上作過證，如果郭新政懷疑是假的，「我也歡迎她來告！」

至於李新的死，羅淑蕾直言，李新是因為憂鬱症吃很多百憂解，結果產生幻覺跳樓自殺，但「李新壓力大真的是他們害的嗎」？她說：「幾個網友去李新臉書底下留言，李新就會受不了嗎？」羅淑蕾表示，李新黑白兩道都熟，不可能會因為網友批評而想不開，反指李新龐大的壓力來源，根本就是郭新政。

羅淑蕾更說，「我為什麼會一直在執著李新和郭新政有沒有分手」？因為如果他們已經分手，「李新的死跟郭新政無關，跟珠寶也無關，我要叫郭新政不要因自己的官司，找李新來墊背！」

有網友提問，羅淑蕾為何沒去參加李新公祭？羅淑蕾表示，她跟李新不熟，且當天已有既定行程才沒有參加。

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