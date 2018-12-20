監院前綠委賄選案 法官協會譏：太上法院？

2018-12-20 22:08

〔記者吳政峰／台北報導〕監察委員高涌誠及趙永清17日公布報告，指法院審理前民進黨立委陳朝龍賄選案，判刑3年2月確定，有違無罪推定原則，將函轉檢查總長提起非常上訴，此舉引發法官協會不滿，20日重砲回擊「嚴正譴責」監委干預司法，並譏監察院是否成為「太上法院」？

法官協會指出，監委報告多處指摘高等法院的判決「認定事實不符社會經驗」、「偏採不利於被告證據」、「有明顯之理由不備」、「濫用自由心證」，又認為本案「雖有許○○可作為間接情況證據之不利證詞，但許○○供述多處明顯矛盾，且自承身體不佳記憶差…其證詞可信性極低，更三審法院卻僅挑選許○○不利判斷」，這些結論均為監委逕自採信陳朝龍辯詞，再據此論斷不採信陳朝龍辯詞的法院是「判決違背法令」。

法官協會認為，監委自行分析作成對陳朝龍有利的結論，顯是在直接指導法院應如何採擇證據、認定事實，甚至就是向社會大眾宣告：「根據該案卷證資料不能認為該名涉嫌賄選之被告有罪！」這種事後依據書面資料，以個人意見取代審判機關直接審理後所為的判斷，無疑是赤裸裸、不加矯飾地干預司法審判。

法官協會解釋，我國刑事審判程序核心乃在於證據調查與言詞辯論，法院亦須依法踐行訴訟程序，才能作成判決並說明理由，當事人倘有不服，可循審級制度尋求救濟，縱然判決確定，還有再審或非常上訴等程序。而今監委僅以調閱卷證判斷，就逕認法院判決違背法令，損及訴訟制度，更有侵害五權分立的憲法忠誠義務。

法官協會質疑監察院過度擴張權力，恐成「第四審」或「太上法院」，20日發表聲明譴責監委干預司法，強調審判獨立的核心價值絕無退讓餘地，呼籲各界共同維護審判獨立，還給司法審判不受壓迫的純淨空間。

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