男子吸毒瞎扯孝順父母 警聽完大酸：可以感動10萬網友

2018-12-20 22:13

〔記者王捷／台南報導〕林姓男子凌晨闖紅燈被警方攔下來，警方在他身上找到一小包K毒還有3包毒咖啡，但是林男向警方盧了10幾分鐘講孝道，自稱吸毒都是有苦衷的，因為父母感情不好，最近想要離婚，他知道父母對他期望很大，因此故意變壞走偏路，想引起父母注意，所長聽完酸說，他從警20幾年來，第一次聽到，一定可以感動10萬網友。

20多歲的林男有毒品前科，在科技工業區當作業員，他自稱從小到大父母對他期待很大，希望他能當專業人士讓家族能沾光。不過父母從以前至今就常有摩擦，已經想要離婚多年，但為了培養他沒有離婚，不過自己不爭氣，最後只能在工廠當作業員。

最近林男的父母又為了離婚一事大吵，林男覺得壓力很大，加上工作不順，曾經戒毒後最近又開始吸毒，希望能藉此讓父母的婚姻能變好，沒想到在買完毒品後，因為闖了紅燈被警方攔查。

警方在林男身上發現1小包K毒和3包毒咖啡，林男當下向警方求情，盧了10幾分鐘講了自己的身世，是為了孝順父母才會吸毒，但是警員沒有接受，依法將當逮捕，他的理由讓所長覺得很扯，訊後警方將他依毒品罪嫌移送。

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