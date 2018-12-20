視障鄰好心幫做業績 18萬存款遭保險員A走

2018-12-20 19:19

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名李姓女保險員，因欠債缺錢，竟將歪腦筋動到重度視障的吳姓鄰居身上，謊稱缺業績要對方保險，取得對方存摺印章後再盜領走帳戶內的9萬7千元及2412元美金（約7萬4149元台幣），另還拿吳男遺落鑰匙，偷進吳男家竊走1萬7千元，共盜領、偷走吳男18萬8千餘元，新北地檢署今依詐欺、偽造文書、加重竊盜罪嫌起訴這名女惡鄰。

起訴指出，今年1月，李女謊稱壽險公司推出活動，有獎金要匯給保戶，藉機登門拜訪吳男，再裝可憐表示：「最近缺業績，可以幫我做一下業績嗎？」吳男不疑有他，將銀行存摺與印章交給李女，辦理投保事宜，1月、4月間，李女三度前往銀行領走吳男帳戶內的9萬7千元及2412元美金。

4月27日，李女見吳男把住家鑰匙遺落在車上，竟又持鑰匙進吳男家，偷走吳男放在家中的1萬7千元及印章，得手後逃逸，事後吳男家人發現，吳男帳戶存款短少報警處理，李女惡行才曝光。

庭訊時，李女坦承因欠債急需用錢，才會做這件事，檢方依據銀行取款憑條、吳男住處監視器畫面，認定李女犯行。

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