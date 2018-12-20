翻臉罵小三「親我老二」 成偷情鐵證

2018-12-20 18:13

〔記者王定傳／新北報導〕各自已婚的43歲侯姓男子與47歲劉姓女前同事偷情，被抓包後，侯男要求劉女掩飾不成，翻臉罵說：「親人家老二勾引別人外遇」、「妳有老公還可以跟人交往12年是嗎？」成為偷情鐵證，新北地院除判侯男6個月徒刑外，另判侯賠償劉夫80萬元。

據查，43歲的侯男有過2段婚姻，第1段婚姻時，就跟前同事劉女偷情，2005年與妻子離婚後，仍與離職的劉女以電子郵件保持聯繫，3年後，劉女因丈夫外遇，加上侯男安慰、慫恿，而與丈夫離婚，跟侯男交往。

但沒多久，侯男結識更年輕的現任妻子，與劉女分手，後來因與元配吵架，找已跟丈夫重修舊好的劉女訴苦，舊情復燃；直到2015年間，侯男元配發現2人對話內容，氣憤提告，劉女丈夫得知後也對侯男提告，雙方徹底「槓開」，但都對各自配偶撤告！

劉女認罪坦言，侯男明知她再婚、仍繼續嘿咻，侯男卻辯稱不知劉女再婚，不過，劉女指證，她與丈夫復合、再婚時曾傳訊告知此事，侯還回說：「恭喜妳做了正確決定！」

不僅如此，侯男被抓包後曾要求劉女配合掩飾，又翻臉怒嗆：「妳有老公還可以跟人交往12年是嗎？」等，成為他知情鐵證；刑庭法官認為，侯男未能檢討自己放縱淫欲，把責任推給劉女，判他6個月徒刑、劉女因認罪判刑4月，劉夫再對侯男提80萬元求償，法官判准！

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