小一生遭丟飛盤、脫褲 師竟錄影譏「假哭」…校方回應了

2018-12-20 18:20

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣鹿谷廣興國小18日有一年級學生在校嬉鬧，學童群起向一名男同學丟擲飛盤，玩鬼抓人遊戲時，竟把這名男同學衣物扯下，過程全被田姓體育老師拍下，卻因未出面制止，甚至在男童被丟飛盤時，還脫口說出「假哭」，事後更將影片PO網，遭到網友圍剿。

對此，校方說，田姓老師是代課老師，主要教體育，他與學生關係融洽，常與學生打成一片，這次是老師與學童遊戲時，忽略師生分際，缺乏教學警覺，才會出現學生玩過頭，導致有人不愉快，演變到最後，被外界抨擊為霸凌事件。

校方說，男童會被丟飛盤，是因上完體育課，學生正在收東西，田姓老師當下想跟學生玩，提議大家拿飛盤丟男童，當時學生是在操場，彼此追逐嬉鬧都沒發生問題，直到追進體育室，被追的男童無處跑，才被學生群起丟飛盤，這時玩樂變調，男童才哭了。

至於男童被扯衣物，則是下課時學生在玩鬼抓人，當時老師在遠處拿著手機拍學生玩遊戲，邊錄邊走向學生，才發現男童被抓到後，遭同學扯衣服，甚至連內褲也被拉，當下老師覺得學生在玩，未及時制止。

校方強調，田姓老師雖與學生相處融洽，但玩遊戲忽略分寸，當時提議丟飛盤就是錯誤之舉，老師認為大家都是在玩，甚至自認沒有不妥，才放上社群網站IG分享，不料被轉載，甚至引發霸凌的軒然大波。

事後老師已向全班學生道歉，以及說明不妥之處，學生起初還不懂此事有何問題，直到了解到當有人感到不愉快時，遊戲就應立即停止，這件事除了讓田姓老師學到教訓，也讓學生學習如何尊重他人。

至於被丟飛盤的男童，個性相當開朗，自認是玩遊戲，哭完就沒有大礙，因此也未向師長反映，直到影片在網路傳開引發議論，校方與老師隨即向學生與家長致歉，家長也都理解經過，並不責怪老師，願意給老師機會，盼事件能儘快落幕。

校方說，田姓老師事後相當沮喪，日後將會謹慎拿捏師生分際，學校也會派資深老師入班觀察教學情況，給予建議。田老師相當年輕，退伍後就到學校教課，此事係因經驗不足、缺乏教學警覺，才會造成學生不快與外界攻訐，日後將以此為鑑，確保教學正常。

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