前一秒門前問路 下一秒闖入家中變強盜…

2018-12-20 18:41

〔記者陳冠備／彰化報導〕58歲黃姓男子見張女獨自在家門前掃地，上前問路「鹿港要怎麼走？」張女熱心指路，黃男假意離去，卻又繞回，持著菜刀侵入張女住宅搜刮財物，張女發現小偷竟是剛剛的問路人，嚇得大聲尖叫「救命」，黃男亮刀威脅，張女急中生智，拿出化妝包內500元交付時關起房門，趁機報警，黃男趕緊逃之夭夭。警方獲報循線逮人，依加重強盜罪起訴，彰化法院認為黃男預謀犯罪，重判徒刑7年2月。

判決書指出，黃男為還十多萬債務，今年6月5日騎機車帶著一把28公分長的菜刀，在和美鎮尋找作案目標，下午1點發現張女在門前掃地，先上前攀談問路，離開後以膠布遮住車牌末2碼，再繞回張女家，以菜刀將門鎖撬開闖入，他先拿起2樓房間內的握力棒當凶器，再走向3樓繼續翻箱倒櫃，張女發覺有異，推門查看發現，剛剛的問路人竟然闖入家中當小偷，嚇得尖叫。

黃男左手拿握力棒，右手拿菜刀威脅張女不要抗拒，張女冷靜的拿出化妝包內的500元現金，趁黃男拿錢時，趕緊關閉房門，推梳妝台擋住門口後報警，黃男見狀趕緊逃逸。警方1點19分獲報，當天下午3點50分就在黃男家中將他逮捕歸案。

黃男辯稱患有帕金森式症，又積欠友人十多萬，亟需用錢，法庭審理發現，黃男在現場附近尋找下手目標多日，他有時會跟朋友做臨時工，健康已接受治療，也會向家人拿錢，並非毫無經濟來源，法官審酌，黃男持菜刀搶劫已屬預謀犯罪，依攜帶凶器侵入住宅強盜罪，處有期徒刑7年2月。

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