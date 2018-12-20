魏應充能在家跨年？ 台中高分院週六開羈押庭

2018-12-20 17:29

〔記者楊政郡／台中報導〕因味全混油案被判兩年，週一（17日）獲得假釋出獄的魏應充，是否能在家跨年又有變數！承審頂新劣油案的最高法院刑事庭，日前發函囑咐台中高分院，就魏應充是否有羈押、加保或其他強制處分的必要進行訊問，台中高分院已定週六（22日）上午9點30分在23法庭訊問，將當庭裁定。

台中高分院指出，最高法院刑事合議庭來函，囑咐要對魏應充進行訊問，主要是魏應充已假釋出獄，針對頂新劣油案是否有重新羈押、加保或其他強制處分得必要進行訊問，最高法院是根據刑事訴訟法第121條第2項囑咐，高分院已訂週六開庭，當天就會裁定。

據悉，味全混油案魏應充的保釋金是13億1000萬元（其中10億屬書面保），在入監服刑後，依法將退回給魏應充。至於頂新劣油案，偵查期間魏應充被彰化地檢署聲請羈押，移審後彰化地院裁定3億元交保，目前還在保管中，而彰化地院判魏應充無罪，二審卻大逆轉重判15年，刑期加長，是否有羈押、加保或其他強制處分的必要，確實已出現變數，有重新訊問的必要。

魏應充另涉逃漏稅部分，總計44罪彰化地院合併判處3年，得易科罰金。但案子到了二審，因逃漏稅金額有提高，案件實體內容有改變，台中高分院將其中7罪（違反商業會計法）改判合併2年，且不得易科罰金。其餘37罪魏應充已撤回上訴，依一審刑期定讞（逃漏稅），另由彰化地院裁定合併執行刑。

台中高分檢指出，他們還是主張魏應充有羈押的必要，在富比士財富排行中，在台灣魏應充財產僅次於郭台銘（超過新台幣2000億元），且據手邊資料，魏應充擁有新加坡籍，且在中國或其他國家有置產跡象，擁有私人飛機，再廣泛統計國內大戶棄保逃亡案例，比比皆是，有客觀理由認為他可能逃亡。

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