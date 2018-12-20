手機藏小三出浴照 人夫被抓包寫悔過書認出軌

2018-12-20 17:58

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名黃姓人夫，被妻發現手機內有與陌生女子的出浴照，及兩人躺在床上的半身裸照，黃夫得知出軌被抓包，寫下悔過書認罪，黃妻怒氣難消提告兩人通姦，女子則稱照片是被偷拍，新北地檢署今依妨害婚姻起訴兩人，女子提告黃男涉嫌妨害秘密罪部分，另案偵辦。

起訴指出，黃男與女子去年7、8月間，在女子住處及旅館發生4次性行為，黃男坦承兩人5年前開始交往，交往時即告知女子他已婚；女子也承認，交往1個月後就知道黃男的人夫身分，但控訴黃男在未經她同意下，拍下這些照片，因此提告黃男妨害秘密罪。

女子律師則主張，黃妻曾在電話中向宋女表示，已與黃男離婚，代表黃妻已無告訴權，且去年8月也曾致電宋女稱：「你一年前就跟我說好聚好散了耶！」認為黃女前年已知悉兩人交往，已逾告訴期。

但檢方調查，黃男與妻子尚未離婚，且黃妻去年11月才提告，黃男、女子去年7、8月間涉嫌通姦，並未逾6個月告訴期，依兩人自白及手機照片、錄影檔案，認定兩人通姦。

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