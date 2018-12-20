韓國瑜的「迪士尼」沒來 意外爆紅「迪士妮」遭警起底

2018-12-20 16:53

〔記者黃良傑／高雄報導〕準高雄市長韓國瑜的「迪士尼」樂園政見恐跳票，網友狂酸韓有「迪士妮」商務會館可取代，該館瞬間網紅，但業者卻迅速拆下招牌，警方今天起底「迪士妮」前身是「創世紀」視廳歌唱城，去年4至6月間，涉及容留女服務生脱衣陪酒被警查獲，負責人、經理今年均被判刑4月，該店改名重新開幕。

判決指出「創世紀」李姓負責人和曹姓經理，去年4至6月間，涉嫌多次容留女子脱衣陪酒，被新興分局查獲送辦，兩人經簡易判決處刑，被法官依妨害風化罪各判4個月，均可易科12萬元罰鍰。

新興區的「迪士妮」商務會館，因網友狂酸韓國瑜而爆紅，不久，卻被民眾拍到「迪士妮」商務會館派吊車拆下招牌，讓原本被酸的韓國瑜，又被網友們加碼酸了一次，大嘆「徹底跳票了」，外傳店家受到警方關切，轄區新興分局今指是「假消息」，強調警方只會取締不法，招牌和店名不是警方查察的工作。

有民眾拍到「迪士妮」商務會館派吊車拆下招牌，讓原本被酸的韓國瑜，又被網友們加碼酸了一次，指韓國瑜自爆自己政見恐跳票，因為市場和種種原因，不是說請迪士尼樂園來高雄蓋就會來，最後被本土樂團「拷秋勤」臉書發文痛批「豪洨嘴魔韓國瑜再創紀錄，成為史上第一位還沒上任，就跳票的高雄市長」。

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