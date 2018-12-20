他罵盛治仁「人渣」判罰金 道歉啟事「加料」再判拘役

2018-12-20 16:41

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市陳姓男子不滿馬英九執政期間，文建會主委盛治仁耗費公帑舉辦「夢想家音樂劇」，2014年在盛治仁臉書中留言辱罵「人渣」，盛治仁控告刑事與民事都勝訴，法院判決陳男應於盛治仁的臉書中刊登啟事道歉，陳男雖履行判決內容，卻又「加料」3個字，「同時籲請網友『對人渣』發言時應恪遵理性及禮儀」，又再度被盛治仁控告，法院歷經1年半審理，刑事與民事分別判決陳男拘役10日與賠償12萬元確定，纏訟4年的兩場「人渣」官司劃上休止符。

判決書指出，2011年11月，爆發建國一百年國慶晚會「夢想家」音樂劇，斥資高達2.58億元公帑爭議，陳男認為濫用公帑，2014年10月3日於已卸任的前文建會主委盛治仁臉書留言「人渣」，被盛治仁怒告公然侮辱罪，陳男答辯說，留言是想告訴盛治仁，「人民是會生氣的」、「要讓他知道他是錯的」。

台中地院一審認為陳男留言尖酸刻薄，被批評者感到不快或影響名譽，但仍屬可受公評之事而判決無罪，台中高分院二審卻認為，陳男僅留言「人渣」2字，並未引用轉貼「夢想家事件」文章或新聞，外人不知陳男指的是「夢想家事件」，改依公然侮辱罪判處罰金3000元，民事判決陳男應賠償2萬元，並於盛治仁臉書刊登道歉啟事3天，全案確定。

陳男於去年（2017年）4月7日履行法院判決，張貼道歉啟事，「使用侮辱性文字損及盛治仁先生之名譽，特此向盛治仁先生致歉，同時籲請網友發言時應恪遵理性及禮儀」，卻又「加料」增加「對人渣」3個字，變成「同時籲請網友『對人渣』發言時應恪遵理性及禮儀」，盛治仁再度提告，陳男辯稱是寫錯字，台中地院不採信，依公然侮辱罪判處拘役10日，可易科罰金1萬元。

民事部分，盛治仁求償30萬元，台中地院一審認為，陳男雖侵害名譽，但他僅單純的侮辱，未達散播謠言而誹謗的程度，判決應賠償12萬元，雙方都上訴二審，台中高分院駁回而確定，這場纏訟4年的「人渣」案宣告落幕。

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