「小燈泡」命案兇嫌逃死 最高法院撤銷發回更審

2018-12-20 15:39

〔記者溫于德／台北報導〕3歲女童「小燈泡」前年3月遭王景玉斷頸殺害，一審判王無期徒刑，二審同樣認定王犯下可處死刑之情節最重大之罪，另考量他「行凶時已經是思覺失調症的半個俘虜」，辨識能力明顯降低而予減刑，雖仍判無期徒刑、褫奪公權終身，但要求王「刑後監護5年處分」；案經上訴，最高法院今撤銷發回。

最高法院隨後公布3大理由，解釋為何撤銷原判決發回更審。第一，榮總與台大鑑定後認為王景玉犯案時辨識、控制能力並未顯著降低，二審卻認定鑑定結果有瑕疵、不足採信，逕自認定王因罹患思覺失調症，犯案時辨識與控制能力降低，依法減輕其刑，但終審認為，二審相關論述理由不備、理由矛盾、未盡調查證據之職責。

其次，二審判處王景玉無期徒刑，要求王「應於刑之執行完畢或赦免後，施以監護5年」；但無期徒刑沒有「執行完畢」問題，且假釋不等同赦免，二審顯然混淆「假釋出監」和「執行完畢」的情形，使得刑後監護無從執行。

第三，終審認為，二審完全未針對士林地檢署上訴理由敘明是否採信和理由，有違法令重大瑕疵，因此撤銷判決發回更審。

前年3月28日上午近9時，王景玉持刀在台北市內湖區隨機突襲殺害小燈泡，導致女童頸部身首異處，家屬無限悲痛。

士林地院一審時，由慈濟大學教授陳若璋為王景玉進行心理鑑定，認為王再犯機率達6成，屬再犯風險高之徒，但合議庭依人權兩公約「不得判精神障礙者死刑」規定，僅判王無期徒刑，褫奪公權終身；高院二審改由台大精神醫學部主任吳建昌進行精神鑑定，最終結論仍是「王景玉犯案時辨識行為能力未顯著降低，能理解殺人會遭法律制裁。」

但王景玉在二審辯論時稱，屢在獄中以抄佛經方式悔悟，並當庭向家屬道歉，不過，小燈泡父親劉男痛批王毫無愧疚，不願接受，小燈泡之母王女則泣訴愛女離開後，嚴重影響家庭生活，「希望司法、政府能保障人民基本生活權，讓每個孩子平安長大。」

高院合議庭認為，王景玉將自己妄想為堯帝，皇帝通常會砍庶民的頭，嬪妃則會在他殺人後來完成傳宗接代，「明顯與現實生活脫節」，因此認定王「殺人行為不是完全基於自由意志，是思覺失調症的半個俘虜」，基於當下辨識與控制能力顯著降低，符合減刑規定，仍依原審見解判無期徒刑，但新增「刑後監護」以降低再犯風險。

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