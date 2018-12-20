新莊河岸驚見男屍 身分待查

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市新莊區西盛環保公園河岸，今日下午1時許，有路過民眾發現岸邊有名男子滿身淤泥，倒臥在地，疑似被河水沖上岸，新北消防局獲報趕抵現場，發現男子已明顯死亡多時，遺體僵硬發黑，身上並無明顯外傷，但身上無證件，詳細死因與身分警方目前已介入調查。
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