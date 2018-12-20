疑似安全門故障 女子公車行進中摔出車外

〔記者鄭景議／台北報導〕今日中午12點多，一輛公車行經內湖金莊路與石潭路口時，一名年約40歲左右的女子，從公車上摔出車外，使婦人右手、右臉擦傷，幸好意識清醒，被緊急送往醫院治療後暫無大礙，摔出原因疑似公車安全門故障，警方尚在調查釐清。
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