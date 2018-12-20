小一生遭扔飛盤、脫褲霸凌 老師竟錄影：假哭啦愛演！

2018-12-20 15:13

〔即時新聞／綜合報導〕近期社群網站Dcard流傳一段影片，一名國小一年級的小朋友被許多小孩拿飛盤丟，委屈地哭泣且不知所措，老師竟在一旁錄影，還和同學笑鬧「假哭啊」、「他很愛演戲」。而在另一段影片中，該名同學還被拉衣服扯褲子，老師卻邊錄影邊笑著說：「不行！不可脫他褲子！不可以」，但完全沒作出任何制止動作。

此影片也引起網友憤怒，對此事發的南投縣廣興國小今（20）日也於臉書發文說明，表示該名老師才報到數個月，而該事件發生在18日，課堂後進行收拾飛盤時，老師模糊自己與學生的身分，帶領學生不當嬉鬧。而校方在理解事情原委後，也對老師指明失當之處，主任也帶老師到班上道歉，說明清楚當時錯誤在哪裡，也與同學們互相約定不可再有相關的情況。

校方也表示，校方很清楚網友群情激憤，「我們不姑息，但是也不和稀泥，此事並非輕鬆喊一聲革職，事情就結束了」。比起群情激憤，我們更在乎班級學生的心理發展，「該通報、該開會，該輔導，一件都不會少。」

而該名田姓教師也於臉書上發文道歉，表示對被同學戲弄的小朋友，以及所有當時在場的小朋友感到抱歉，自己沒有當一個好的引導者，反讓小朋友用錯誤的態度嬉鬧。田姓老師說，這是他第一年正式進入教育職場工作，雖然短短幾個月，但對這個職場很有熱情的，但對自己教師的身分認知仍然不夠，無法清楚分辨當下的行為適當與否，感到非常抱歉。

影片在這

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