專偷娃娃機店的「死恃大盜」 躲網咖打遊戲被逮

2018-12-20 15:05

〔記者王冠仁／台北報導〕日前有名竊嫌專門鎖定台北市西門町商圈內的娃娃機行竊，專偷走放在娃娃機上方的公仔等商品，他為掩人耳目，行竊時還會戴上電影人物「死恃」的面具，害店家調閱監視器畫面赫見竊嫌居然是「漫威英雄」，好氣又好笑。警方日前在西門町一家網咖內發現涉案的30歲黃姓男子，將他逮捕到案。

警方表示，12月初時，西門町武昌街二段一家娃娃機店，連續3天都遭人上門行竊，竊賊偷走店家放在娃娃機台上的公仔與商品；該名竊嫌第一次行竊時，還在臉上套上電影人物「死恃」的面具，後兩次則以「真面目」犯案。

警方調閱監視器畫面追查，日前深夜11點多循線在西門町一家網咖內發現涉案的30歲黃姓男子，當時他還在打線上遊戲，完全沒發現警方找上門。

黃聲稱，他因喜歡娃娃以及公仔但沒錢購買，某次眼尖發現許多娃娃機上放著許多商品又無人看守，故將歪腦筋動到這些商品上；不過警方發現黃居無定所，不排除他已經將這些偷來的商品銷贓，除將深入追查，也將他依竊盜罪嫌送辦。

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