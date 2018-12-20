謊報家暴清晨4點被破門 警願賠償修復鐵窗並究責

2018-12-20 14:27

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣羅東警分局接獲謊報電話，昨天清晨4點鋸斷民宅鐵窗破門而入，嚇壞熟睡中屋主夫妻，屋主要求警方賠償鐵窗修復費用未果心生不滿；警方今發表聲明，同意先行修繕，並指謊報涉及誣告罪，已通知報案人到案說明。

一名婦人昨天清晨4點打電話向羅東警分局報案，指稱自己遭受家暴，受困在羅東鎮樹人路某棟民宅房間，婦人聲音微弱，警方擔心她遭遇不測，派員到場察看，敲門、按鈴近30分鐘無人應門，擔心對方安危，協同里長、消防隊破窗進入，進入屋內未見異狀，薛姓屋主被敲門聲吵醒，見到警、消大陣仗相當傻眼。

薛姓澄清沒有家暴，被鋸斷的窗戶，估計要1萬元修復費用，要求警方賠償；羅東警分局表示，因情況緊急才會破窗，經向屋主說明後已獲諒解，允諾協助屋主修繕損壞鐵窗，至於打電話謊報的婦人，已觸犯刑法誣告罪，針對鐵窗修理費，一併向她求償。

警方根據報案電話，掌握謊報婦人身分，通知她製作筆錄，了解謊報動機，並追究相關刑責。

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