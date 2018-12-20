6度酒駕罰不怕 男子10月又酒駕檢方求處重刑

2018-12-20 15:27

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市林姓男子從2007年起，6度因公共危險案件被判刑或罰金，今年10月20日，他惡性不改又酒後騎車，行經大園區三民路時被警方攔查，他的吐氣酒精濃度測試0.34MG/L，再因公共危險罪嫌被桃園地檢署提起公訴。

當天晚間10點多，林男（33歲）在大園區一處宮廟喝了3瓶啤酒後，騎乘機車要返家，行經三民路二段與坑菓路口時，被警方攔查，因他吐氣中所含酒精濃度為0.34MG/L，被警方依公共危險罪嫌移送法辦。

檢方調查時，發現林男從2007年起，6度觸犯公共危險罪嫌，包括2007年被判處罰金4萬元，2009年被判處拘役40天，2012年兩度被判處2月有期徒刑，2013年再被判處6月有期徒刑，2015年又判處有期徒刑6月，於2016年罰金易服勞役執行完畢。

林男已因公共危險罪嫌被檢方提起公訴，檢方說，林男5年以內故意再犯有期徒刑以上的罪刑，為累犯，且他有多次酒後駕車前科，對於酒後駕車所致本身、道路安全與社會利益產生的風險置於不顧，屢次再犯、未見有悔過之意，請求法官予以從重量刑，以示懲戒。

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